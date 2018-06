Les 20, 21, 22, 25 et 26 juin, retrouvez les Ă©tudiants du programme “Penn-in-Tours” de l’UniversitĂ© de Pennsylvanie, Philadelphie, University of Pennsylvania dans Sortez! Ils vous donneront leurs impressions sur la vie tourangelle et vous liront leurs aventures littĂ©raires ! Bienvenue !

Nos invitĂ©s du jour: Anna Callahan, Sebastian Contreras, MĂ©lanie Perron !