Crossover = [(Soul+Manguebit) / (AfroHouse+AfroDirtyDisco)] + Soukouss

Voyage dans le temps et l’espace mondial pour la revitalisation des fluides corporels grĂące aux rythmiques cosmopolite. Ce jour une premiĂšre Ă©tape brĂ©silien avec le batteur sampauliste Curumin; de la soul dĂ©goulinante tout droit venue de Chicago; une atmosphĂšre subsahĂ©lienne avec le griot Sourata Koite et Joey le Soldat; le manguebit de Chico Science et son groupe Naçao Zumbi; le funk carribĂ©en bestial de Wild Fire; le jazz foufou du Friedhelm Schönfeld Trio et le jazzfunk transcendental de Steve Grossman; le disco cameroonais du charismatique Eko; l’Ă©trange afrohouse colombienne de Ghetto Kumbe… Sam Mangwana – Georgette Eckin’s

Curumin – Passear

Curumin – Paçoca

Curumin – Terrivel

Bobby Jones – Welcome Back A Foolish Man

Bobby Jones – Lovin’ Hard

Hank Carbo – Fox In Mini Skirt

Hank Carbo – Bad Luck

Sourakata Koite – Djonol

Joey Le Soldat – Travel

Soom T – I Told You So

Chico Science & Naçao Zumbi – O Cidado Do Mundo

Chico Science & Naçao Zumbi – Samba Makossa

Chico Science & Naçao Zumbi – Maracatu Atomico

Wild Fire – Check It Out

Wild Fire – The Dealer

Friedhelm Schönfeld Trio – Los Caribos

Friedhelm Schönfeld Trio – Kontakte Der Drei

Steve Grossman – Zulu Stomp

Pacific Express – The Way It Used To Be

Eko – Bowa A Mba Ngebe

Eko – Doi Da Manga

Ghetto Kumbe – Ware Warrior

Ghetto Kumbe – Dagbani Dance

Soom T – Bomb Our Yard