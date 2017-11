Dans l’émission STR8 FROM YARD de la semaine , nous recevons ROD ANTON, un des chanteur français les plus talentueux du paysage reggae. Il est venu nous présenter son nouvel album UBATUBA sorti au mois de juin dernier. Interview + Live session.

Retrouvez aussi comme chaque semaine Milo du FIRETONE & l’équipe, pour découvrir les dernières fresh reggae & dancehall du mois. Bonne écoute à tous et à mardi 22h sur le www.radiocampustours.com