Voyage dans le temps et l’espace mondial sous l’égide de l’atmosphère estivale locale : torride et paisible. On commence avec une dose de douce folie avec Frank Zappa; des extraits de la compilation afrobeat, Calabar-Itu Road, prise de température du Nigéria 70’s; un détour vers l’Amérique du Sud avec l’exclusivité d’un morceau du prochain album des fantastiques Meridian Brothers, et la cumbia tourangelle de La Gran Ursula. Retour vers l’Afrique plus précisément au Cameroon avec la compilation Pop Makossa sortie chez Analog Africa. La pause orientale à base de pop lancinante turque suivie de la session dance floor avec The Mauskovic Dance Band, The Apostles et Wild Fire…… jusqu’à un clin d’oeil au festival Aucard de Tours. Frank Zappa – Peaches In Regalia

Isadico Dance Band – Mbre Isong

Charles Duke – Suk Usan Idang

The Visitors – Eyong Erong Uwa

Monica Isac – Akananwan Isong Idung

Meridian Brothers – Donde Estas Maria

Rio Mira – Guarapo

La Gran Ursula – Dame La Cumbia

Olinga Gaston – Ngon Engap

Clément Djimogne – Africa

Orchestre Veve Star – Bassala Hot

Derya Vildirim & Grup Simsek – Nem Kaldi

Derya Vildirim & Grup Simsek – Davet

Marie André – Viens Baracha Mounoir

The Mauskovic Dance Band – Repeating Night

The Apostles – Banko Woman

Wild Fire – Check It

Tamala A M – hot koki

Jorge Ben – Adelita

Ote Maloya – P’tit Femme Mon Gate

Ote Maloya – C’est Le Même Cadence

Pee Pee Dynamite – A Groovy Christmas And New Year

Doris Duke – Woman Of The Gate

PharCyde – Yamama