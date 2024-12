On Sport’e pas plus mal du 11 décembre 2024

L’émission sportive de Radio Campus Tours du mercredi 11 décembre de 19h à 20h avec Philippe, Arthur, Guillaume et Nathan.

Retour sur la carrière exceptionnelle de Raphael Nadal, une chronique sur le tirage au sort de la coupe du monde des clubs de football, un petit récapitulatif de la F1 Academy et un quizz pour finir !

playlist musical 11/12/2024

– Shakira – Gipsy

– K’naan feat. Féfé – Wavin’ flag K’naan

– Empire Of The Sun – Walking On A Dream