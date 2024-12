L’émission sportive de Radio Campus Tours, le mercredi 23 octobre de 19h à 20h avec Cédric , Arthur, Guillaume et Nathan.

Emission spéciale autour du bénévolat lors des Jeux Olympiques 2024 à Paris avec notre invité exceptionnel Gilles Descroix.

playlist musical 23/10/2024

– The Beatles – All You Need Is Love

– Jean-Louis Aubert – Merveille

– Mickey 3D – Respire