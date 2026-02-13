Radio Campus Tours – 99.5 FM

Ghettoblaster – Equipe de Prog#2

Jeudi 12 février l’équipe de prog de Radio Campus te proposait un nouveau Ghettoblaster avec sa dernière selecta musicale. Avec Oshvn, Lego Fast, Marie, Sasha, Jay (merci pour la pause colombienne ^^) et Seb.

La Playlist

Los BulldozerCurrulaoMali (choix Jay)

AlewyaZuggy (choix Oshvn)

FundyPower On (choix Oshvn)

Veronica Swift I am What I am (choix Marie)

George DukeIt’s On (choix Marie)

DanylBrouillon (choix Lego Fast)

Huh YunjinLove You Twice (choix Sasha)

Der Benmanextrait Asket 18 EP (choix Seb)

TrueMendous Cheque (choix Seb)

ChristieCruel Transmission (choix Lego Fast)

Retrouve le podcast juste ici:

