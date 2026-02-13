Ghettoblaster – Equipe de Prog#2

Jeudi 12 février l’équipe de prog de Radio Campus te proposait un nouveau Ghettoblaster avec sa dernière selecta musicale. Avec Oshvn, Lego Fast, Marie, Sasha, Jay (merci pour la pause colombienne ^^) et Seb.

La Playlist

Los Bulldozer – CurrulaoMali (choix Jay)

Alewya – Zuggy (choix Oshvn)

Fundy – Power On (choix Oshvn)

Veronica Swift – I am What I am (choix Marie)

George Duke – It’s On (choix Marie)

Danyl – Brouillon (choix Lego Fast)

Huh Yunjin – Love You Twice (choix Sasha)

Der Benman – extrait Asket 18 EP (choix Seb)

TrueMendous – Cheque (choix Seb)

Christie – Cruel Transmission (choix Lego Fast)

Retrouve le podcast juste ici: