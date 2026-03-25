Windeck Tours 21/03/2026

Bonjour chers auditeurs et auditrices ! Aujourd’hui dans Windeck Tours, nous avons parlé de littérature et d’actualité africaine. Particulièrement, nous avons lu et commenté un texte magnifique tiré du recueil de poèmes Le Berceau de l’écrivain béninois Renaud GBETOWENONMON. Ce texte fait l’éloge de la beauté féminine en déifiant la femme. En ce qui concerne l’actualité africaine de la semaine, nous avons évoqué des sujets relatifs au Bénin, au Kenya et à la RDC.

Nous n’avons pas manqué de vous offrir de belles saveurs musicales, de Didi B à Blaaz, en passant par Himra, sans oublier Stromae.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à écouter Windeck Tours ! C’étaient Napoléon et Coco à l’antenne !

Windeck Tours, Radio Campus Tours : la syntonie du cœur !