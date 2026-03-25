Windeck Tours 14/03/2026

Bonjour chers auditeurs et auditrices ! Aujourd’hui dans Windeck Tours, nous avons parlé de littérature. Particulièrement, nous avons lu et commenté un texte aux tons pathétique et tragique tiré du recueil de poèmes La Kora Bègue de l’écrivain béninois Théophile SEWANOU. Ce texte met en évidence les tribulations d’un enfant orphelin de père.

Nous n’avons pas manqué de vous offrir de belles saveurs musicales, de Didi B à Blaaz, en passant par Himra, sans oublier Tiakola.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à écouter Windeck Tours ! C’étaient Napoléon et Coco à l’antenne !

Windeck Tours, Radio Campus Tours : la syntonie du coeur !