Welcome! du 31 janvier 2026

Au terme d’un mois de janvier qualifié par Candice de Traviole d’interminable, toute l’équipe de Welcome -presque toute, tant il est vrai que Pierre-Jérôme du Grand Massif a encore séché ce matin- a investi exceptionnellement le studio 19 de la tour Campus, en raison des travaux de peinture destinés à recouvrir les tags orduriers qui ornent les murs du fameux studio numéro 3, celui où la team Welcome! prend d’ordinaire ses quartiers… En effet, en dépit des nombreux portiques supposés sécuriser les accès, des malotrus s’y sont introduits nuitamment, pour laisser des messages dénonçant le ton résolument libertaire de l’émission…

Par précaution, Jean-Hubert de Saint-Hilaire a soumis à ses camarades des propositions visant à opérer un léger glissement de la ligne éditoriale, en dépit de la désapprobation de sir Jeff de la Tourette… Pour Taberdan de Queb’, on ne sait pas, il était aux cabinets durant les débats…