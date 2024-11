Welcome! du 30 novembre 2024

Comme tous les samedis, Candice de Traviole, Jeff de la Tourette, Taberdan de Queb’ et Jean-Hubert de Saint-Hilaire vont vous faire rire, vous émouvoir, vous sensibiliser, vous affliger et peut-être même vous faire guincher!

Au programme de l’émission, notamment, des chroniques, de la bonne musique, un nouvel épisode de notre grand feuilleton radiophonique et une interview des dessinateurs Cloomy et Etienne Bonnet!

C’est par ici!

