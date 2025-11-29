Welcome! du 29 novembre 2025

Unis comme les quatre mousquetaires, Candice de Traviole -heureusement rétablie d’une gastro-entérite foudroyante- , sir Jeff de la Tourette, Taberdan de Queb’, Pierre-Jérôme du Grand Massif et Jean-Hubert de Saint-Hilaire, s’en partent affronter les grands dangers de la courbe d’audience, la fleur au fusil! Comme le dit l’adage, les ondes de Radio Campus se méritent, elles doivent être défendues pied à pied contre les mauvais sorts de la bande FM, tant il est vrai que des hordes de radios concurrentes sont tapies dans l’ombre!