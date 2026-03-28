Welcome! du 28 mars 2026

AprÃ¨s un break salvateur la semaine derniÃ¨re, l’Ã©quipe Welcome! est de retour aux affaires, sans Taberdan de Queb’ ni Pierre-JÃ©rÃ´me du Grand Massif toutefois, les deux ayant curieusement choisi de liquider leur solde de congÃ©s Ã l’occasion de ce week-end.

Candice de Traviole, Sir Jeff de la Tourette et Jean-Hubert de Saint-Hilaire accueillent aujourd’hui une authentique personnalitÃ© de Radio Campus Tours: Yves, alias Â«Â le dÃ©tartreurÂ Â», responsable de la sÃ©curitÃ© au sein de la Tour Campus et plus particuliÃ¨rement en charge de la protection rapprochÃ©e de l’ensemble des collaborateurs de l’Ã©mission Welcome!, pour une discussion Ã bÃ¢tons rompus. L’occasion d’en savoir plus sur un univers largement mÃ©connu du grand public, celui de la surveillance active des biens et des personnes.

Attention! A la fin de cette Ã©mission, retrouvez le tout dernier Ã©pisode d’une grande aventure humaine, celle vÃ©cue par Sam et Rosa les inÃ©narrables Lives Cleaners!