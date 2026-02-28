Welcome! du 28 février 2026

Non, non et non, il n’est te résolument pas possible de conclure que les absences, ce jour, de Candice de Traviole et Pierre-Jérôme du Grand Massif seraient consécutives à une mise à pied! Ceux qui viendraient à le prétendre relaieraient ni plus ni moins que le poison insidieux de la rumeur… non fondée, de surcroît !

Il n’en demeure pas moins que ce sont Jean-Hubert de Saint-Hilaire, Taberdan de Queb’ et Sir Jeff de la Tourette qui ont tenu la baraque en ce samedi matin… Des hommes de radio, des hommes de devoir, des hommes de bien… Voici ce que l’on dirait sans doute s’il s’agissait de catégoriser ces personnes en quelques mots!

Oui? Mais aussi des hommes en roue libre, il est vrai! Qu’à cela ne tienne !

Ah, au fait, et il convient de le signaler, inclus dans cette émission un épisode gratuit des Lives Cleaners!