Welcome! du 24 janvier 2026

On a beau regarder attentivement la photo, point de Pierre-Jérôme du Grand Massif en ce samedi matin dans les studios de Radio Campus… Une fois de plus, sa maman a appelé, il est excusé, cette fois-ci en raison de problèmes intestinaux…

Le reste de l’équipe, comme à l’habitude, ne parvient guère à garder ses nerfs ni la maîtrise de l’antenne, mais en définitive, les chiffres du jour sont plutôt bons:

-Jurons: 1

-Blancs à l’antenne: 4

-Lancements ratés de morceaux: 0

-Micros masturbés: 1

Pour signaler tout dysfonctionnement ou événement indésirable relatif à Welcome!, composez le :

07 55 62 24 70