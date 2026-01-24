Welcome! du 24 janvier 2026
On a beau regarder attentivement la photo, point de Pierre-Jérôme du Grand Massif en ce samedi matin dans les studios de Radio Campus… Une fois de plus, sa maman a appelé, il est excusé, cette fois-ci en raison de problèmes intestinaux…
Le reste de l’équipe, comme à l’habitude, ne parvient guère à garder ses nerfs ni la maîtrise de l’antenne, mais en définitive, les chiffres du jour sont plutôt bons:
-Jurons: 1
-Blancs à l’antenne: 4
-Lancements ratés de morceaux: 0
-Micros masturbés: 1
Pour signaler tout dysfonctionnement ou événement indésirable relatif à Welcome!, composez le :
07 55 62 24 70
