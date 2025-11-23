Welcome! du 22 novembre 2025

Candice de Traviole absente, alitée avec 39 de fièvre, c’est la dévastation pour le restant de l’équipe de Welcome! Tout le monde s’inquiète, et un médecin a même été dépêché en urgence à son chevet par le directeur des programmes en personne.

Pour autant, par respect pour les auditeurs, par respect pour Radio Campus, chacun s’efforce d’essayer de garder un peu d’allant et d’enthousiasme, même si la tour Campus résonne terriblement creux des rires de la chroniqueuse star de l’émission en ce samedi matin…

Nico du Petit Massif est en soutien de l’équipe et Sam et Rosa les Lives Cleaners tentent de faire passer la pilule de cette absence préjudiciable.

Bon rétablissement, Candice! Et bonne émission malgré tout, les auditeurs!