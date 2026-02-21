Welcome! du 21 février 2026

Quel calme, quelle sérénité, en ce samedi matin, dans les studios de Campus! (Et rien à voir avec l’absence de Pierre-Jérôme du Grand Massif, à nouveau dispensé d’émission!)

Non, décidément, quelque chose a changé, les collaborateurs Welcome! ne sont plus les mêmes! Ils sont plus posés, plus sereins, le stress s’est soudainement envolé… La vérité, c’est que toute la pression accumulée durant Aucard d’Hiver est retombée comme un soufflet… Pour autant, et après que chacun aura déroulé sa chronique comme de coutume, il reste de ce week-end festif un documentaire d’anthologie, qui retrace la difficile soirée qu’ont vécu les « reporters Welcome! » au Point O… A retrouver à la fin de ce podcast…