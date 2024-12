Welcome!, le talk qui fait aller bien à marche forcée, célèbre Noël! Pendant que Jeff de la Tourette est mis à pied pour une faute qu’il n’a pas commise (quelle injustice!), Candice de Traviole, Taberdan de Queb’ et Jean-Hubert de Saint-Hilaire accueillent un invité de renommée mondiale!!!

(Par contre, veuillez l’excuser, il a galéré dans les bouchons sur la rocade, il était en retard et du coup, il a garé son traîneau en double file)