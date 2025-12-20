Welcome! du 20 décembre 2025

En l’absence de Pierre-Jérôme du Grand Massif -le seul collaborateur Welcome! dont le récent bilan cérébral s’est avéré « satisfaisant »-, il faut sortir les rames pour les autres membres de l’émission. Jean-Hubert de Saint-Hilaire -bilan cognitif très alarmant-, doit faire face à une grève historique, du jamais vu sur Campus !

Il faudra bien toute l’emphase et la poésie de l’invité spécial, Jean-Louis Kusevitch, père Noël de supermarché de son état, pour redonner un peu de couleurs à ce programme décadent!

En route pour la grande aventure de la dernière émission de l’année!