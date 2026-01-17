Welcome! du 17 janvier 2026

La concentration, la détermination, l’envie, voici les qualificatifs ce que l’on pourrait évoquer, à regarder cette photographie de la team Welcome! prise préalablement à l’émission du jour.

Du vent ! Impréparation, technique défaillante, relais d’odieuses fake news à l’antenne, voilà comment l’on pourrait résumer la nature de leur travail, à l’occasion de cette seconde émission de l’année 2026…

Rosa, l’une des Lives Cleaners -actuellement au coeur d’un conflit social historique au sein de la rédaction- déclarait sur les réseaux en début de semaine « Ils n’ont aucune considération pour l’humain ! La seule chose qui les préoccupe, c’est que l’argent rentre, rien d’autre ne les intéresse ! », affirmation à laquelle Jean-Hubert de Saint-Hilaire a entre parenthèses apporté un démenti formel: « L’humain c’est le sel de Welcome! autant que la charité chrétienne, et il convient de le marteler avec force! », a-t’il ainsi contre-attaqué.

Par ailleurs, une rumeur enfle dans le landerneau campusien: d’aucuns affirment que Taberdan de Queb’ aurait molesté un passant qui remettait en question sa valeur radiophonique. Il n’y aurait toutefois aucun témoin pour confirmer la réalité de cette potentielle agression gratuite.