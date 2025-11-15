Welcome! du 15 novembre 2025

Lorsque papa Bigorneau invite toute la famille à faire silence afin de pouvoir écouter l’émission Welcome! dans les meilleures conditions acoustiques, chacun se plie de bonne grâce à sa demande…

Lorsque Jean-Hubert de Saint-Hilaire implore de le saint patron des animateurs radio de faire que la qualité technique soit au rendez-vous ce matin, la réaction divine est en revanche beaucoup plus aléatoire… Au grand préjudice des Candice de Traviole, Jeff de la Tourette et autres Taberdan de Queb’, pris en otage par les aléas du direct…

(Signalons que la maman de Pierre-Jérôme du Grand Massif nous a fait parvenir un mot, expliquant l’absence de son rejeton ce matin en raison d’une gastro-entérite foudroyante. Un bon animateur, décidément, ce Pierre-Jérôme, mais à la constitution fragile…)