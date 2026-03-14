Welcome! du 14 mars 2026

La famille Welcome! est au grand complet ce samedi matin… Au point que cela génère quelques troubles : il n’y a que quatre micros pour cinq animateurs… La guerre est ouverte… C’est la loi du plus fort: celui qui est capable de frapper son voisin le plus fort aura une exposition médiatique plus importante… Voire un cocard, selon que l’on est Taberdan de Queb’ et que l’on se trouve au mauvais endroit au mauvais moment… C’est seulement pendant qu’il reçoit les soins appropriés par Candide de Traviole à l’infirmerie qu’un semblant de calme revient dans les studios de Campus… La pause pipi permettra de rebattre les cartes à nouveau…