Welcome! du 10 janvier 2026

Bonne année, pleine de réussites à tous nos auditeurs!

Après des vacances salvatrices, c’est plein de bonnes résolution que l’équipe Welcome! repart à l’assaut des ondes, sur la désormais mythique fréquence 99.5…

Pas de blancs à l’antenne à déplorer, un langage à peu près tenu -quoiqu’il soit parfois un peu fleuri-, et des fous rires réprimés avec métier… Du point de vue de la direction, il y a tout à espérer de cette première émission de l’année! Pourtant, ce sont 103.000 auditeurs qui manquent à l’appel en ce début 2026! Mais où sont-ils passés? L’inquiétude est grande!