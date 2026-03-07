Welcome! du 07 mars 2026
En équipe renforcée et en rangs serrés, Candice de Traviole, Sir Jeff de la Tourette, Taberdan de Queb’, Pierre-Jérôme du Grand Massif et Jean-Hubert de Saint-Hilaire retournent la table ce samedi matin !
Les sujets développés dans l’émission Welcome! sont nombreux ce jour :
-La journée internationale des droits des femmes !
-Le chien Curtis et ses débordements !
-L’avancement des travaux du téléphérique au Grand Massif !
-La guerre en Iran et les fracas du monde !
-Les tenants et les aboutissants sociologiques du post-punk dans la société! Et en double ration, qui plus est !
-Et plein d’autres choses !
Et n’hésitez pas à leur donner un message téléphonique, la prochaine fois, ils en seront heureux ! Même si c’est un message d’insultes !
Le numéro du répondeur Welcome!: 07 55 62 24 70
