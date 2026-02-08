Welcome! du 07 février 2026

Tandis que dans le cadre des journées portes ouvertes de l’université, les studios de Radio Campus étaient exceptionnellement délocalisés à l’IUT de Tours ce samedi, c’est une team la team Welcome! dans ses petits souliers, apeurée, intimidée par le public venu nombreux pour ce rendez-vous incontournable en matière d’orientation scolaire de la jeunesse qui s’est présentée aux auditeurs, non sans quelques petits aléas…

Première frayeur lorsque Taberdan fut retenu plusieurs minutes par le service de sécurité pour une palpation approfondie, suite à des suspicions de transport de matières prohibées…

Seconde alerte lorsque Pierre-Jérôme du Grand Massif se mit à bouder de n’avoir pas pu obtenir son chocolat chaud, du fait de la panne du distributeur automatique du hall de l’école…

Enfin, une mauvaise blague de Candice de Traviole à propos d’une supposée extinction de voix, eut définitivement raison de la bonne humeur de Jean-Hubert de Saint-Hilaire…

Il fallut bien toutes les capacités de négociation d’un Sir Jeff de la Tourette pour que l’équipe se rabiboche, trente secondes seulement avant le début de l’émission…

Johnny Kakoush, en goguette à l’IUT, restait lui impassible, guitare bien accrochée en bandoulière…