Welcome! du 06 décembre 2025

C’est dorénavant officiel -il s’est confié en ce sens à ses camarades durant le voyage en ascenseur vers les studios du 18ème étage de la tour Campus-, Pierre-Jérôme du Grand Massif n’ambitionne ni plus ni moins que d’évincer ses camarades, de les pousser vers la sortie afin de mieux imposer à l’antenne son projet « Du haut des Alpages, l’émission du Grand Massif ». Les autres membres de Welcome! ont beau lui répéter que la Touraine est une région de plaine, avec à peine une petite colline de ci de là, il ne veut pas en démordre, il donnera les taux d’enneigement et des conseils maison pour accéder aux stations chaque samedi matin, que cela intéresse les auditeurs ou pas. Avec jingles à base de meuglements et de cloches de vaches, rendez-vous compte de la folie de son entreprise !

D’ici que son projet de putsch aboutisse, et malgré les tensions générées par la situation, l’émission -Welcome!, bien sûr, pas Du haut des Alpages- se déroule à un rythme effréné, comme de coutume !