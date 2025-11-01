Welcome! du 01 novembre 2025

Un collaborateur Welcome!, c’est d’abord un collaborateur surinvesti et conscient du devoir qui lui incombe, dans le cadre de la noble mission qui lui est conférée… Un collaborateur Welcome!, c’est aussi un artisan qui remet mille fois l’ouvrage sur le métier, heureux et fier de porter haut les convictions humanistes de l’émission: empathie, bienveillance et charité chrétienne…

Soit tout l’inverse des valeurs portées par Candice de Traviole, Jeff de la Tourette, Taberdan de Queb’, Pierre-Jérôme du Grand Massif et Jean-Hubert de Saint-Hilaire… Mais le petit séjour en camp de rééducation envisagé par la direction afin de leur inculquer à marche forcée bienséance et respect de l’autre pourrait bientôt permettre de palier au problème…

Cela dit, par ailleurs et également, la hiérarchie a tranché: ils sont suspendus d’antenne durant une semaine. Pas de Welcome! samedi prochain, c’est l’heureux dénouement de cette affaire de manque d’authenticité dans l’engagement de cette troupe de saltimbanques dégénérés en faveur des bonnes ondes de Radio Campus Tours!