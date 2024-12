Au terme d’une année particulièrement difficile, Welcome! déroule les moments les plus marquants de 2024… Mais Candice de Traviole, Jeff de la Tourette, Taberdan de Queb’ et Jean-Hubert de Saint-Hilaire sauront-ils se reprendre en 2025? Il est permis d’émettre les plus grandes réserves à ce sujet!