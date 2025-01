Welcome! du 25 01 25 et Tugsby Tower Experience Ep.4

On dira ce qu’on voudra, mais la seule vérité incontestable, c’est qu’une équipe au complet, c’est une équipe plus efficace. Et en matière d’efficacité, la team Welcome! en connait un sacré rayon. Si bien que ce samedi, ça se déchaîne sur Radio Campus. Quant aux auditeurs, ils ont -presque- compris qu’ils peuvent dorénavant laisser leurs messages sur le numéro de l’émission: 07 55 62 24 70. Une opératrice leur réservera le meilleur accueil, dès que celle-ci aura été recrutée!