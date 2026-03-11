La Méridienne – Sport : où sont les adolescentes ?

Image by Joshua Choate from Pixabay



D’après l’UNESCO, en 2024, en France, 49 % des adolescentes abandonnent le sport avant leurs 15 ans ; c’est 6 fois plus que chez les garçons.



En janvier 2026, la MGEN et Kantar publient l’étude « ADOLESCENTES & SPORT : LE GRAND DÉCROCHAGE » Une enquête nationale menée auprès de 507 jeunes filles abandonnistes, âgées de 13 à 20 ans. L’étude entend identifier les obstacles majeurs que rencontrent les adolescentes dans la poursuite de leur activité physique.



En 2004, Lara Muller soulignait déjà une disparité de genre parmi les adolescents qui abandonnent leur pratique sportive, mais ses travaux mettaient d’abord en avant le fait que « La pratique sportive des adolescents dépend avant tout de leur milieu socio-culturel » On commence déjà à entrevoir une « double-peine » pour certaines adolescentes. Pourquoi le genre, comme les origines sociales, voire en plus des origines sociales, éloigne-t-il de la pratique sportive ?



Enfin, que se passe-t-il post-bac, à l’entrée dans l’enseignement supérieur ? Comment poursuivre une pratique sportive de bon ou haut niveau en parallèle de ses études ? Et si les conditions de pratique étaient plus favorables ? Les jeunes femmes reviendraient-elles vers la pratique sportive après le lycée ?



Pour échanger sur toutes ces questions, trois invités :

Pierre Vosgien – Directeur SUAPS Université de Tours / Enseignant SUAPS

Pauline Petat – triathlète et M2 psycho

Raoult Pascal référent égalité » du SUAPS



Journaliste – Melissa Wyckhuyse

Le podcast



BD – Dans le même bateau, Zelba, ed. Futuropolis

1989, Allemagne de l’Ouest, Wiebke et Britta sont sœurs, et deux ados sportives de haut niveau. Elles pratiquent l’aviron. Plusieurs planches illustrent à merveille les freins recensés dans l’étude : non prise en compte du corps féminin, notamment des douleurs menstruelles ; regards et blagues salaces, commentaires sexistes des hommes ; la fatigue avec le cumul sport et cours.

Une BD à emprunter à la Bibliothèque Municipale de Tours



Pour préparer cette émission :



