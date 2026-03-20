La MÃ©ridienne – Au service des patients : la pharmacie clinique

Ã‰mission en partenariat avec l’INSERM Grand-Ouest

Â«Â Gardien des poisonsÂ Â» : le pharmacien contrÃ´le la dispensation des mÃ©dicaments, prÃ©vient le risque de mÃ©susage, d’abus de substances. C’est le rÃ´le le plus visible lorsque l’on pousse la porte d’une officine.

Pour autant, il existe aussi un rÃ´le d’Ã©ducation thÃ©rapeutique auprÃ¨s des patients : expliquer l’ordonnance, repÃ©rer les effets secondaires ; un travail en Ã©quipe pluridisciplinaire autour des malades chroniques, bref concourir Ã une meilleure prise du traitement, surtout quand il est lourd, complexe, et pris au long court.



Deux expertes pour explorer ce mÃ©tier en constante Ã©volution, et nous prÃ©senter deux projets de recherche en cours autour du rÃ´le du pharmacien dans l’observance thÃ©rapeutique :

Laura Foucault-Fruchard maÃ®tre de confÃ©rences des universitÃ©s-praticien hospitalier en pharmacie clinique CHU de Tours / Inserm U1246 SPHERE / FacultÃ© de Pharmacie, UniversitÃ© de Tours

FranÃ§oise GuÃ©gan-Bahier, docteur en pharmacie, prÃ©sidente de lâ€™URPS Union RÃ©gionale des Professionnels de SantÃ© des pharmaciens dâ€™officine Centre val de Loire

Observance, adhÃ©sion thÃ©rapeutique quelle diffÃ©rence ? La pharmacie clinique : une discipline de santÃ© particuliÃ¨re, Ã part entiÃ¨re ? une autre faÃ§on d’Ãªtre pharmacien ?

Les Â«Â soins pharmaceutiquesÂ Â» : entretiens, suivi thÃ©rapeutique, etc. pour se centrer d’abord sur le patient, puis sur son traitement. Les Â«Â TRODÂ Â» – tests rapides dâ€™orientation diagnostique – qui permettent, depuis 2024, sous certaines conditions, de se voir dÃ©livrer sans ordonnance, par un pharmacien de ville, un traitement pour une cystite ou une angine : nouveau soin pharmaceutique ?

Pharmacien des villes, pharmacien Ã lâ€™hÃ´pital : qui fait quoi, comment ? Quel travail en Ã©quipe pluridisciplinaire – mÃ©decin traitant, spÃ©cialiste, infirmier Ã domicile – ?

Images gÃ©nÃ©rÃ©es par l’IA Canva – comment l’IA imagine-t-elle des Â«Â pharmaciens dans leur officineÂ Â» ?

Le podcast

Journaliste – Melissa Wyckhuyse



Recherches en cours : PACO et PHARM-HEART

Beaucoup de patients atteints de maladies cardiovasculaires doivent prendre plusieurs traitements sur le long terme. Les Ã©tudes PACO et PHARM-HEART cherchent justement Ã comprendre comment lâ€™accompagnement par les pharmaciens peut aider ces patients Ã mieux suivre leurs traitements et Ã rÃ©duire le risque de complications.



Bilan PartagÃ© de MÃ©dication (BPM) et plan pharmaceutique personnalisÃ© (PPP) : quelle diffÃ©rence ?

PACO est cofinancÃ©e par l’URPS pharmaciens Centre-Val de Loire, et l’ARS

PHARM-HEART associe des sociologues pour rÃ©aliser des entretiens avec des patients.

Des pistes pour renforcer le rÃ´le des pharmaciens de ville : formation continue, rÃ´le de pharmacien correspondant, participation de patients experts ?

Images gÃ©nÃ©rÃ©es par l’IA Canva

Liens

URPS pharmaciens – Centre-Val de Loire

ANEPC -Association Nationale des Enseignants de Pharmacie Clinique

FacultÃ© de pharmacie de l’UniversitÃ© de Tours

UnitÃ© de recherche INSERM SPHERE