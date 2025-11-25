Sortez ! – UFC Que Choisir 37

Dans cette émission, nous avons eu le plaisir de recevoir Joëlle et Daniel, de l’association UFC-Que Choisir 37. Mais qu’est-ce que c’est, au juste, UFC-Que Choisir 37 ?

C’est une association qui lutte pour faire entendre les droits des consommateurs, qui peut aider ces derniers en cas de litige, et qui informe également, par le biais d’enquêtes, sur les problématiques actuelles de société (écologie, santé, économie, etc.).

Nous avons pu parler avec Joëlle de leur association, de leurs différentes antennes en Indre-et-Loire et des actions qu’ils mènent en ce moment. De plus, nous avons discuté ensemble du sujet de l’ultra fast fashion (dans l’actu ceux-là !), ainsi que des pistes d’action que nous pouvons chacun mettre en œuvre afin de « limiter » — à notre propre échelle — les dégâts causés par les géants du textile.

Playlist :

Les passantes – Blowsom

Dirty Harry – Gorillaz, Bootie Brown

Billie Vacance – Chavi, Mano