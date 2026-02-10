SORTEZ ! – FESTIVAL MYCÉLIADES (podcast 1) + CROUS CULTURE

Nous sommes ravis d’avoir accueilli Pierrick Lebreton, assistant public adulte et cinéma à la médiathèque de Joué-lès-Tours, venu nous parler du festival des Mycéliades. Sous le signe de la « Résilience », l’édition 2026 explore nos capacités à faire face aux effondrements, à protéger le vivant et à inventer de nouvelles formes de résistance humaine. Entre les salles des Studios et les rayonnages de la médiathèque, Pierrick nous dévoile les coulisses d’une programmation ambitieuse qui mêle chefs-d’œuvre du cinéma et ateliers pratiques.

Cinéma Les Studios (Tours) & Médiathèque de Joué-lès-Tours. Temps forts : Conférence le 8 février, atelier le 14 février.

Retrouvez les podcasts des élèves de 3ème diffusés toute la semaine sur Radio Campus Tours 99.5, un projet encadré par Ines Figuigui, Margot Courtin, Nour Abdallah, Tifa Ouissaid, Gaël Henanff et Mathis Maudet.

Nous avons également eu le plaisir de recevoir Jamila et Noémie, en service civique au pôle culture de l’Université de Tours, venues nous parler de leurs missions. Les activités qu’elles proposent sont à retrouver sur leur compte Instagram.

Pour finir, un focus sur « La Cavale », la performance d’Ambre Ferré à Saint-Avertin. Un monologue puissant né d’une image obsédante : celle d’une femme poursuivie, une traque qui interroge nos peurs et nos résistances.