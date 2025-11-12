Sortez ! – Coccin’H ailes

Dans cet épisode de Sortez !, nous avons eu le plaisir de recevoir Alexandra et Sonny, venus nous parler de l’association Coccin’H Ailes.

Mais qu’est-ce que Coccin’h Ailes, au juste ?

C’est une association qui « a pour but d’accompagner le parcours de vie des enfants en situation de handicap afin de favoriser leur développement en tant que citoyens à part entière, tout en apportant un soutien à leur entourage ».

Sonny, papa d’un enfant dit extra-ordinaire, nous parle de son expérience avec l’association, et surtout du lieu d’accueil MAMS’Ailes Coccinelles.

Alexandra, représentante de l’association, nous présente la structure d’accueil, les événements organisés pour les enfants, ainsi que les temps de parole et d’échange dédiés aux aidants…

Vous découvrirez tout cela dans le Sortez ! du jour !

Playlist :

1998 – Johnny Jane

Glory – J.I.D.