SORTEZ ! – Visite de Tri Val de Loire

Nous avons eu le plaisir d’être invité au centre de Tri de Parçay Meslay « Tri Val de Loire« . La visite a été conduite par Goëry Vilair, Directeur du centre de tri et Frédéric Quintard, Directeur régional de Citéo. A travers la visite, nous avons appris ce que deviennent réellement nos emballages une fois jetés dans le bac jaune. Qui sont les collectivités qui font confiance au centre et que deviennent les matériaux une fois compactés en balles ? Pourquoi certaines régions peinent-elles encore à réduire le poids de leurs déchets ménagers ? De la réception des camions des collectivités jusqu’à l’expédition des matières vers les usines de recyclage, Goëry Vilair nous détaille chaque étape de ce circuit.

