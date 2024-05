Sortez! – Tram’auteur.trice

Lundi 27 mai 2024

Dans Sortez! , Bastien et Juliette ont reçu Ida Tesla autrice et metteur en scène de théâtre et membre organisateur du festival Tram’auteur.trice. C’est un festival itinérant et coopératif qui met à l’honneur les écritures théâtrales contemporaines pour la jeunesse.

Durant l’émission, Ida nous a raconté son parcours et nous a parlé de la programmation du festival.Elle nous a aussi lu des extrait de pièces de théâtre qui seront jouées lors du festival.

Programmation :

Aimer Aimer – extrait lu : « Journal de grosse patate » écrit par Dominique Richard

Respecte l’existence ou accepte la résistance – extrait lu « Lucienne Eden » écrit par Stéphane Jaubertie, « les larmes d’Erwan » écrit par Magali Mougel.

Les journées professionnelles – extrait lu « Son parfum d’avalanche » écrit par Dominique Paquet

Mamamé – extrait lu « Moustique » écrit par Fabien Arca

L’histoire sans faim

Et puis voilà !

Bar à histoires

Costa le rouge

De A à Zèbre (en cours de création)

+ un extrait de « l’œuf et la poule » de Catherine Verlaguet

La Playlist de l’émission :

Metronomy – Love Letters

Jay-Z – 4:44

Pour plus d’informations :

Le Insta du festival

Le Insta de Sortez

