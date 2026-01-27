Sortez ! – Tours Hockey Club

Dans cet épisode de Sortez !, on s’attaque à un nouveau sport : le hockey sur gazon. Nous avons eu la chance de recevoir Sébastien Gaborieau, président du Tours Hockey Club, venu nous parler de ce sport encore trop peu connu du grand public.

Nous avons abordé les règles du hockey, les différentes équipes au sein du club, ainsi que la notoriété de ce sport, qui peine encore à se développer (même après les JO de Paris…).

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le hockey sur gazon, c’est par ici !!!

Playlist de l’émission

Cinéma – Garuzé et Raphaël Guattari

Ambre – BLOU FEET

Promised land – Joe Smooth

Tiny Apartment – Victory et SAINt JHN