SORTEZ! – Tours éloquence

Dans cet épisode Lola et Elio reçoivent Marc, Candice et Mathis, trois membres de l’association Tours Éloquence.

Fondée en 2016, Tours Éloquence s’est donnée pour mission d’enseigner l’art oratoire et de transformer le rapport à la parole de ses adhérents. Plongez dans l’univers des procès fictifs (de Peter Pan à Robespierre) des entraînements hebdomadaires, et des joutes oratoires menées lors des championnats de la FFDE.

Que vous soyez étudiant, professionnel, ou simplement curieux de dompter votre timidité, cet épisode vous révélera comment l’éloquence peut devenir une véritable clef de changement personnel.

Nous avons écouté :

Évidemment de Kaky

Iris de Pastel Ghost

Déconnecté de Wallace Cleaver