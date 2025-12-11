Sortez ! – Touraine Propre

Dans cet épisode de Sortez !, nous avons reçu Martin Cohen, président du bureau du syndicat Touraine Propre.

Touraine Propre est un syndicat qui œuvre dans presque tout le département pour la réduction des déchets sur le territoire. En effet, un habitant d’Indre-et-Loire jette environ 530 kilos de déchets par an. Tous ces déchets posent un problème, car il n’y a pas beaucoup de lieux de traitement des déchets ici en Touraine.

C’est pour cela que Touraine Propre a, depuis 2024, lancé un plan de réduction des déchets nommé « CAP 2030 ». L’objectif de ce plan est de réduire de 16 % les déchets jetés par une personne sur un an ; cela reviendrait donc à passer de 530 kilos à 450 kilos de déchets jetés. Mais bon, j’en dis trop, je préfère laisser Martin Cohen vous expliquer tout ça !