SORTEZ! – Temps Machine : Ultra Son

Préparez-vous à vivre la musique autrement ! Le Temps Machine lance ULTRA SON, Clément Cano-Lopez et Marie-Line Calvo viennent nous parler d’un tout nouveau rendez-vous de quatre jours (du mercredi 5 novembre 2025 au samedi 8 novembre 2025) qui va transformer votre écoute.

La Spatiale, grande salle du temps machine, est équipée depuis deux ans d’un système unique en France : le d&b Soundscape, un dispositif de diffusion sonore spatialisée !

Avec ULTRA SON, le temps machine vous proposons une programmation riche et pour tous les âges, du folk expérimental à l’électro en passant par l’indie-rock. Mais la vraie star, c’est le son lui-même.

Grâce à cette technologie de pointe, finis les potards à fond ! Vous allez connaître une nouvelle expérience de concert : riche, précise et sensible. Vous percevrez chaque détail sonore en tout point de la salle, avec une puissance et une profondeur incroyables, tout en prenant soin de vos oreilles.