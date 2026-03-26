Sortez ! – Super Flux

Dans cet Ã©pisode de lâ€™incroyable Ã©mission Sortez !, nous avons eu le plaisir de recevoir Mathieu (Le Petit Faucheux) et Mathilde (Le Temps Machine), venus tous deux nous parler du festival Super Flux.

Mais Super Flux, câ€™est super flouâ€¦ quâ€™est-ce que câ€™est ? Câ€™est un festival dÃ©diÃ© aux musiques surprenantes, aux sonoritÃ©s expÃ©rimentales, aux instruments DIYâ€¦ En tout cas, câ€™est une belle ode Ã la crÃ©ativitÃ© !

Le festival aura lieu le 4 avril. Il dÃ©butera au Petit Faucheux avec un spectacle pour le jeune public, puis se poursuivra lâ€™aprÃ¨s-midi Ã MAME et Ã TALM, situÃ©s au 49 boulevard Preuilly. La programmation est dâ€™ores et dÃ©jÃ disponible, allez y jeter un Å“il ! Vous pouvez acheter vos billets sur la billetterie du Petit Faucheux, sur celle du Temps Machine ou directement sur le site du festival Super Flux.

Playlist de l’Ã©mission :

Leni – GoodBooks et Crystal Castles

Residue – A G Cook

Cortex/Iris – Etienne Jaumet