SORTEZ ! – STAGE DE SELF DÃ‰FENSE

Retrouvez le podcast de l’Ã©mission Â«Â Sortez !Â Â» sur le 99.5 FM, oÃ¹ nous recevons MaÃ«lla, coordinatrice de communication pour lâ€™association SDPS37. Au cÅ“ur de cet Ã©change : l’organisation d’une aprÃ¨s-midi dÃ©diÃ©e Ã l’autodÃ©fense fÃ©minine au gymnase de la Fontaine Blanche Ã Chambray-lÃ¨s-Tours. MaÃ«lla nous explique comment quelques heures de formation permettent d’acquÃ©rir les premiers gestes de protection, de gÃ©rer son stress et de dÃ©tecter les situations de danger. Ce stage, volontairement non-mixte pour garantir un cadre bienveillant et sÃ©curisant, s’adresse Ã toutes les femmes, sportives ou non, dÃ¨s 13 ans. L’Ã©mission aborde Ã©galement la dimension psychologique de la discipline (oÃ¹ le mental prime souvent sur le physique) et l’engagement solidaire du club envers l’association Â«Â France Victimes 37Â Â». Entre deux pÃ©pites musicales (Gregory Alan Isakov, Ricky Mitch et A2H), dÃ©couvrez pourquoi ce stage est un vÃ©ritable outil de reconstruction et de confiance en soi.

En fin d’Ã©mission, un clin d’Å“il est Ã©galement adressÃ© Ã l’Association AmitiÃ© Polonaise pour leur loto du vendredi 6 mars Ã l’Espace Mame de SavonniÃ¨res.