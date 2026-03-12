SORTEZ ! – Le Serpent d’Acier



Dans ce nouvel épisode de Sortez ! sur Radio Campus Tours, nous reçevons Daniel Forest et Roger Pichot pour nous dévoiler les coulisses d’un projet cinématographique audacieux : « Le Serpent d’Acier ». Entre marine de Loire, rails conquérants et paysages de Tourraine, découvrez comment l’histoire locale devient le théâtre d’un véritable western à la française.

Du livre publié en 2024 au court-métrage de 30 minutes, comment est née l’envie de raconter le déclin de la marine de Loire face à l’arrivée du chemin de fer ? Pourquoi choisir le Western en 2026 ? Entre costumes d’époque, maniement d’armes et gestion des anachronismes (poteaux électriques, signalisation), l’équipe nous explique les défis techniques de ce tournage en décors naturels.

L’équipe vous donne rendez-vous le 15 mars 2026 à 14h à la Salle des Quatre Vents de Rouziers-de-Touraine pour une projection exclusive du court-métrage. L’occasion idéale de rencontrer les créateurs de cet univers unique.

La Playlist de l’émission :