SORTEZ! – Ptyx

Dans ce numéro de Sortez ! sur Radio Campus, nous recevons Jean-Baptiste Apéré, responsable artistique de l’Ensemble Ptyx, pour célébrer les 18 ans d’existence de cette ensemble dédiée à la création contemporaine. Fondé en 2008 et tirant son nom d’un terme issu d’un poème de Mallarmé, l’ensemble s’attache à dépoussiérer l’image de la musique savante en la rendant accessible. L’invité présente l’événement du 19 mars 2026 à l’Espace Ockeghem, un concert à la programmation tenue secrète où le public sera placé au cœur du son pour une expérience sensorielle unique. L’entretien aborde aussi l’évolution du projet porté par l’association « Vous ne rêvez pas encore… ».