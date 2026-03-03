Sortez! – projet Popup et village éco-responsable

Le 16h de Radio Campus Tours reçoit Perrine et Aline, deux étudiantes de l’IAE de Tours, pour présenter le Village de la consommation éco-responsable, un projet universitaire déployé sur le campus des Deux Lions. Conçu comme un espace de sensibilisation ludique et ouvert à tous, ce village vise à déconstruire les préjugés sur l’écologie, notamment l’idée qu’elle est onéreuse pour les étudiants. Le programme s’articule autour de stands d’associations locales, d’ateliers « Do It Yourself » et d’un focus sur l’industrie textile avec des solutions de réparation et de seconde main. L’événement intègre également une dimension culturelle et intergénérationnelle forte grâce à un concours photo thématique et la projection du film In(action). Au-delà de l’exercice académique et de la gestion logistique (budget, com, éthique des partenaires), les organisatrices partagent leur propre cheminement citoyen, affirmant que ce projet a transformé leur manière de consommer et leur vision de l’engagement durable au quotidien, tout en invitant le public à passer à l’action dès le 5 mars.

Dans le cadre de l’émission « Sortez ! » sur Radio Campus Tours, nous avons également reçu Melih, et Nolann, deux étudiants venus présenter 2ziem peau, un projet de pop-up store dédié à la seconde main et au textile revalorisé. Organisé dans le cadre de leur formation à l’IUT, cet événement s’installe au bar le Délirium le 3 mars 2026, un choix de lieu festif et stratégique visant à casser les codes des marchés classiques pour offrir une expérience plus immersive et musicale. Le projet met en avant des créateurs locaux, et propose une sélection variée allant du vintage au streetwear avec des gammes de prix accessibles aux étudiants. Au-delà de la simple vente de vêtements et d’accessoires, l’événement se veut un espace d’échange sur la consommation durable. À travers une communication active sur les réseaux sociaux (notamment Instagram via @2ziem.peau), l’équipe partage son enthousiasme pour la mode circulaire, une aventure collective qui leur a permis de développer des compétences en événementiel et en partenariat, tout en confirmant l’attrait de leur génération pour une consommation plus responsable.