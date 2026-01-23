Sortez ! – Press n’ Play

Dans cet épisode de Sortez !, nous avons eu le plaisir de recevoir Louise, Agathe et Lorenne, toutes trois membres de l’association Filage. Elles sont venues pour présenter un super événement : Press n’ Play.

Mais c’est quoi au juste Press n’ Play ? C’est un événement autour du jeu vidéo, présenté comme un objet culturel et artistique, qui aura lieu au Bateau Ivre le mercredi 28 janvier. Vous pourrez jouer à tout un tas de consoles rétros, il y aura des tournois Smash et Mario Kart, il y aura un blindtest, il y aura des concerts,… C’est l’événement parfait où aller entre potes !

Allez, j’en dis pas plus, je vous laisse écouter 🙂

Playlist de l’émission :

Boss lady – Theodora feat Implaccable

Hot stuff – Donna Summer

Voyager – Daft Punk

sl4shtp – Jima feat TKKF