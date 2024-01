Sortez! – Playlist

Vendredi 05 janvier

Dans Sortez!, Bastien et Juliette vous ont proposé une playlist d’une heure composée d’artistes déjà venu(e)s dans l’émission ainsi que nos influences musicales.

Track List :

Kendrick Lamar, Dr.Dre – The Recipe – Bonus Track

TARTAR – Heat

TIF – MATHUSALEM

Fuego So Shady – Where I From

Pensum Reject – Wobble Warrior

KASHAMA – Mind Full Of Dreams

MF DOOM, Pebbles The Invisble Girl – Doomsday

Sulka, Jane et Les Autres – Encore et Encore

Hilight Tribe – Didge Daz

Jekyll Wood – The Doll

Ineige – Novembre

Néon Valley – One Night

Iration Steppas & OBF – Serious Dub

Pour écouter la Playlist, tout est dans le podcast 😉