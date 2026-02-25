Sortez ! – Planète Satourne + Pôle culturel Crous

Dans cet épisode de Sortez !, nous avons tout d’abord reçu Marlène Aubert, venue nous parler du festival jeune public Planète Satourne, qui a débuté le 14 février et se termine ce dimanche 1er mars. C’est LE rendez-vous familial de la ville de Tours pendant les vacances d’hiver. Animations, projections, ciné-concerts, visites… il y en a pour tous les goûts !

Dans un second temps, nous avons accueilli Romane et Inès, du pôle culture du Crous, qui sont venues nous présenter les événements à venir pour la fin du mois de février et pour le mois de mars. Si vous souhaitez suivre leur programmation et ne rien manquer dans les résidences étudiantes, rendez-vous sur leur Instagram !

Playlist de l’émission :

The seed – The roots et Cody Chesnutt

Active – Asake et Travis Scott

Places to be – Fred Again, Anderson Paak et CHIKA

Hotel Yotsuya – Makala

Dembouz – Makala

J’aime – Samy