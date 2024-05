Sortez! – On Papote #6

Mardi 21 mai 2024

Dans Sortez! , Bastien et Juliette vous ont donné rendez-vous pour un On Papote ! Le format dans lequel on discute, on vous diffuse des interview, des chroniques et de la musique.

Au programme : un debrief sur le Printemps de Bourges qui a eu lieu du 23 au 28 avril, l’interview de Goodbye Karelle et de Jean (deux Inouïs que l’on a interviewé sur le plateau de Radio Résonance), une chronique sur le sport féminin par Ariane et une chronique sur le film Nous les Leroy par Benjamin.

La Playlist de l’émission :

Goodbye Karelle – Bird Brain

Jean – DISQUETTES

LE2NY – Tiens, les roses

Future, Metro Boomin, Travis Scott, Playboi Carti – Type Shit

Pour plus d’informations :

