Sortez ! – MEVIAL (MÃ©moire Vivante d’AmÃ©rique Latine)

Dans lâ€™Ã©missionÂ Sortez !, nous avons eu le plaisir de recevoir Viviana et Marta, de lâ€™association MEVIAL (MÃ©moire Vivante dâ€™AmÃ©rique Latine).

Toute rÃ©cente association, fondÃ©e Ã La Riche en 2023, MEVIAL a dÃ©jÃ multipliÃ© ses apparitions lors de divers Ã©vÃ©nements (Printemps Latino, Festival des Langues, JournÃ©es culturellesâ€¦), toujours dans le but de faire dÃ©couvrir la culture des diffÃ©rents pays dâ€™AmÃ©rique latine.

Ateliers de danse, musiques traditionnelles, dÃ©gustations de plats typiques dâ€™AmÃ©rique latineâ€¦ câ€™est ce quâ€™ils.elles proposent lors des diffÃ©rents Ã©vÃ©nements oÃ¹ vous pourrez les retrouver. Venez dÃ©couvrir la culture latino-amÃ©ricaine avec MEVIAL en suivant leurs actualitÃ©s sur leur compte Instagram !

Playlist de l’Ã©mission :

Te recuerdo amanda – Victor Jara

Zona de promesas – Mercedes Sosa et Gustavo Cerati